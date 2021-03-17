Сирийские ПВО отразили атаку израильских войск

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку израильских войск. Пострадавших нет.

Как сообщают "Аргументы и факты", ракетные удары были нанесены по военным объектам и позициям южнее Дамаска со стороны Голанских высот.

Отмечается, что сирийским военнослужащим удалось поразить большинство израильских ракет. В результате атаки никто не пострадал, однако был нанесён материальный урон.

В то же время, представители Израиля отказались комментировать информацию об ударах по Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.