Два подводных ракетоносца ВМФ РФ заложат в 2021 году

В 2021 году будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" — "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".

Так сообщил "Красной звезде" главком российского ВМФ адмирал Николай Евменов. По флотской традиции имя "Дмитрий Донской" перейдет от предыдущего крейсера, который теперь будет испытывать новые системы вооружения как "номерная" подводная лодка.

Каждый крейсер будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Сдача их в службу произойдет в 2026 и 2027 годах.

В феврале "Правда.Ру" сообщала, что новые корабли Военно-морского флота России получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор".