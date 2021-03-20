Генерального директора судоремонтного завода в Мурманске задержали по подозрению в хищении 45 миллионов рублей.
Источником такой наживы подозревают ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". После задержания проводятся также около десяти обысков как в офисе завода, так и в квартирах руководящих сотрудников, передает ТАСС.
По ряду данных, гендиректор арестован на два месяца.
Американский журнал The National Interest назвал в свое время "Адмирал Кузнецов" одним из самых опасных в бою российских боевых кораблей, но отметил, что после ремонта боеспособность может существенно сократиться.
В августе 2020 года сообщалось, что на восстановление судна после пожара потребуется около 350 миллионов рублей.
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