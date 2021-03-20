Арестован гендиректор завода по делу о хищениях на "Адмирале Кузнецове"

Генерального директора судоремонтного завода в Мурманске задержали по подозрению в хищении 45 миллионов рублей.

Источником такой наживы подозревают ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". После задержания проводятся также около десяти обысков как в офисе завода, так и в квартирах руководящих сотрудников, передает ТАСС.

По ряду данных, гендиректор арестован на два месяца.

Американский журнал The National Interest назвал в свое время "Адмирал Кузнецов" одним из самых опасных в бою российских боевых кораблей, но отметил, что после ремонта боеспособность может существенно сократиться.

В августе 2020 года сообщалось, что на восстановление судна после пожара потребуется около 350 миллионов рублей.