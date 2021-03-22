Несколько боевых танков были замечены в Горловке

На территории самопровозглашённой ДНР недалеко от линии разграничения были замечены боевые танки.

Как сообщает издание lenta. ru, бронетехника была замечена на территории Горловки в минувшую субботу, 20 марта. Видео с перемещениями танков было опубликовано в Telegram-канале "Военный обозреватель". На улицах населённого пункта были замечены как минимум шесть бронемашин.

Ранее представители ДНР заявляли, что Украина готовит масштабную военную операцию в Донбассе.

Кроме того, ранее "Правда.ру" сообщала, что украинские вооружённые силы перебросили в район линии разграничения три эшелона с танками.