Саперы в Сирии уничтожили пещеры, в которых базировались боевики

В Сирии саперы ВС России обнаружили и уничтожили комплекс пещер, которую боевики использовали для снабжения продовольствием и медикаментами.

Пещеры были спрятаны на холмах под ветвями оливковых садов. Сами боевики ушли отсюда в 2018 году, но местные жители долго боялись здесь бывать, потому что опасались оставленных, возможно, мин.

"Пещера использовалась боевиками в качестве продовольственного склада, также здесь хранились медикаменты для лечения раненых. В этой пещере порядка четырех комнат для содержания продуктов и медикаментов, а также для размещения порядка 20-30 боевиков", — описал РИА "Новости" глава инженерных войск группировки РФ в Сирии Роман Бессмертный.

Самая крупная из подземных галерей могла стать "убежищем" для целого грузовика. В пещерах поменьше были шкуры баранов. Сюда провели электричество, работали розетки. Стены были изрисованы краской.

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