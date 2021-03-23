Киев наращивает численность войск в Донбассе

Украина продолжает наращивать численность своих войск на линии разграничения в Донбассе.

Как сообщает издание "Свободная пресса", численность военнослужащих, дислоцирующихся в населённом пункте Кураховка, возросла минимум на один батальон.

Отмечается, что Украина и дальше намерена увеличивать численность своих солдат в регионе. Сообщается, что в планах украинского военного командования — увеличение группировки войск ещё на четыре тысячи человек…

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Горловке были замечены боевые танки.