Украина продолжает наращивать численность своих войск на линии разграничения в Донбассе.
Как сообщает издание "Свободная пресса", численность военнослужащих, дислоцирующихся в населённом пункте Кураховка, возросла минимум на один батальон.
Отмечается, что Украина и дальше намерена увеличивать численность своих солдат в регионе. Сообщается, что в планах украинского военного командования — увеличение группировки войск ещё на четыре тысячи человек…
Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Горловке были замечены боевые танки.
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