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Киев наращивает численность войск в Донбассе

Силовые структуры » Министерство обороны

Украина продолжает наращивать численность своих войск на линии разграничения в Донбассе.

Как сообщает издание "Свободная пресса", численность военнослужащих, дислоцирующихся в населённом пункте Кураховка, возросла минимум на один батальон.

Отмечается, что Украина и дальше намерена увеличивать численность своих солдат в регионе. Сообщается, что в планах украинского военного командования — увеличение группировки войск ещё на четыре тысячи человек…

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Горловке были замечены боевые танки.

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Автор: Максим Щегольков
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