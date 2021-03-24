Вместе с королевскими ВВС Норвегии проводят свои тренировки американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители пятого поколения F-35 Lightning II.
Такие данные сообщил американский журнал The National Interest. Отмечается, что такие совместные тренировки проводятся с сентября 2020 года. Это является важной стратегической составляющей операций НАТО в Арктике, сообщают источники журнала.
По мнению корреспондента, все это устраивается, чтобы давать отпор России на ее северных рубежах. Отмечается, что в последнее время Осло ежегодно на содержание 23-тысячной армии тратит по семь миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины и НАТО проведут в 2021 году восемь совместных учений вблизи Крыма.
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