Американские истребители готовят к сражениям с русскими в Норвегии

Вместе с королевскими ВВС Норвегии проводят свои тренировки американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Такие данные сообщил американский журнал The National Interest. Отмечается, что такие совместные тренировки проводятся с сентября 2020 года. Это является важной стратегической составляющей операций НАТО в Арктике, сообщают источники журнала.

По мнению корреспондента, все это устраивается, чтобы давать отпор России на ее северных рубежах. Отмечается, что в последнее время Осло ежегодно на содержание 23-тысячной армии тратит по семь миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины и НАТО проведут в 2021 году восемь совместных учений вблизи Крыма.