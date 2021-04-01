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Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрел" облик

Силовые структуры » Министерство обороны

Российское Минобороны утвердило окончательный облик создаваемого в ПАО "Туполев" "стелс"-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрел" облик

По словам источника РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе, аппарат будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", "вооружится" перспективными крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, будет максимально автоматизирован и где-то сможет выступать как беспилотник. Приоритет в его концепции отдадут "стелс"-технологиям и дальнобойному оружию.

"Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух — воздух", — говорит источник. При применении определенной тактики ПАК ДА сможет необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.

Контракт на производство двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между ОДК и компанией "Туполев" в июне 2018 года.

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Автор: Михаил Закурдаев
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