Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрел" облик

Российское Минобороны утвердило окончательный облик создаваемого в ПАО "Туполев" "стелс"-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).
По словам источника РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе, аппарат будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", "вооружится" перспективными крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, будет максимально автоматизирован и где-то сможет выступать как беспилотник. Приоритет в его концепции отдадут "стелс"-технологиям и дальнобойному оружию.
"Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса "воздух — воздух", — говорит источник. При применении определенной тактики ПАК ДА сможет необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО стран НАТО.
Контракт на производство двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между ОДК и компанией "Туполев" в июне 2018 года.
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