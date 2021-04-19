Колумбийцы перехватили российский самолет на границе страны

В Колумбии произошел перехват российского самолета Ил-96-400ВПУ силами ВВС страны.

Как утверждают в министерстве обороны республики, государственный российский борт перехватили на входе в ее воздушное пространство. Распоряжение немедленно покинуть последнее было немедленно выполнено россиянами.

Известно, что самолет летел из Москвы и имел разрешение на вход в воздушные колумбийские границы, однако действительные координаты входа отличались от заявленных.

В январе российский Су-35 пролетел над американским военным самолётом "вверх ногами" с целью перехвата в Сирии.

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