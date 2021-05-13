В июне 100 американских боевых самолётов стянут к российской границе

Пентагон объявил о намерении с 10 по 25 июня провести над территорией Аляски учения ВВС США Red Flag Alaska 21-2.
Сообщается, что в них будут задействованы более 100 самолётов Тихоокеанских ВВС, которые отработают навыки действия в режиме боя.
Помимо полутора тысяч американских военных в учениях примут участие летчики их Кореи и Японии.
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