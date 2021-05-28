Ничего не было: "выдворение" британского эсминца у Крыма, версия Лондона

Новые подробности касательно инцидента с британским эсминцем HMS Dragon (D35), который пришлось выдворять из российских вод силами ФСБ, ВМС и ВКС нашей страны. Оказывается, инцидента как такого вообще не было, сообщает Daily Telegraph.

В Daily Telegraph ссылаются на слова представителя Минобороны Великобритании. По словам источника издания, D35 Dragon ни в какие инциденты в указанном районе (около Крыма) не попадал, а просто шёл по своим делам.

"HMS Dragon шёл из одного порта в другой самым прямым путём, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. Военно-морской флот России не препятствовал прохождению HMS Dragon. Корабль не был участником какого-либо инцидента, он воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву", — заявили в британском Минобороны.

Уточняется, что маршрут эсминца пролегал из Одессы в Батуми. Кроме того, подчеркнул источник Daily Telegraph, воды у полуострова Крым в Лондоне вообще не считают российскими.

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