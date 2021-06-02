Россия создаст постоянную военную базу в Сирии

Сирийской авиабазе "Хмеймим" будет присвоен статус постоянно действующей. Численность военных на базе будет составлять 200 человек, сообщает URA.RU.

Изменить статус планировалось с 1 июня, но дату перенесли на 1 декабря. После этого военные, которые служат на "Хмеймиме", перестанут получать командировочные.

Источник в минобороны сообщил, что это позволит сократить расходы на содержание базы. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологи РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что постоянная база позволит России усилить своё влияние в регионе.

"Хмеймим" могут переводить в статус постоянной базы, чтобы отстаивать интересы России в Средиземноморье. Необходимо завершить процесс победы на террористическими организациями в регионе", — заявил Кошкин.

Для России "Хмеймим" станет третьей постоянно действующей после 201-й базы в Таджикистане и авиабазы "Кант" в Киргизии.

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