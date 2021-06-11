К Чёрному морю плывёт ракетный эсминец США

Новые манёвры американского флота: начал движение к акватории Чёрного моря ракетный эсминец USS Laboon ("Лабун").

Данные представлены в Twitter Шестого флота ВМС США.

"USS Laboon (DDG58) начал переход в Чёрное море для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе. В ВМС США регулярно работает с нашими партнёрами в Чёрном море и союзниками по НАТО", — указано в сообщении.

Эсминец, к слову, стал первым в своём классе ("Арли Бёрк") кораблём, который принял участие в военных действиях. Командование использовало его возможности (в частности, пусковые ракетные установки под "Томагавки") в 1996 году в ходе операции Desert Strike ("Удар в пустыне"). USS Laboon может нести до 56 "Томагавков", на нём предусмотрено размещение вертолёта.

Напомним, что ранее над Чёрным морем умудрились пролететь в опасной близости от российской границы самолёты Франции.

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