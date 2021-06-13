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Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Силовые структуры » МВД

Иван Жданов — директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) — объявлен МВД в федеральный розыск.

Напомним, что текущей неделе суд удовлетворил иск прокуратуры о признании ФБК*, ФЗПГ* и общественного движения "Штабы Навального"* экстремистскими организациями. Теперь в России будут закрыты банковские счета организации, а те, кто участвует в их деятельности, не смогут претендовать на выборные должности.

Жданов, который, как сообщается, сейчас живет в Литве, высказался по этому поводу в аккаунте в Instagram, в качестве иллюстрации прикрепив скрин розыскного дела:

©instagram.com @ioannzh

Он утверждает, что "не понимает, о чём речь", так как его адвокат был отстранен от судебного разбирательства и не располагал подробностями предъявленных ему обвинений.

* экстремистская организация, запрещённая в России.

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ФБК теперь экстремисты: Волков объявил о полной ликвидации "Штабов Навального"
Автор: Ольга Лебедева
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