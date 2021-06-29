Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы

Российские истребители и бомбардировщики были посланы вслед за голландским военно-морским судном после того, как оно изменило курс, направившись в сторону российских территориальных вод.

инцидент с голландским фрегатом

С таким заявлением выступил представитель министерства обороны РФ.

"Фрегат "Эверцен" шел курсом на нарушение российской границы в Черном море, но ему помешали российские самолеты, пролетевшие на безопасном расстоянии от судна", -заявили в Москве в ответ на жалобы Амстердама.

Напомним, инцидент произошел 24 июня, всего через день после того, как эсминец британского королевского флота Defender нарушил российские территориальные воды у мыса Фиолент и был предупрежден реактивными самолетами и судном береговой охраны.

"Во время плавания в нейтральных водах голландский корабль "Evertsen" изменил курс и начал двигаться в направлении Керченского пролива, — говорится в заявлении российского Минобороны, опубликованном сегодня,29 июня. — Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 были направлены для предотвращения нарушения российских территориальных вод. Они пролетели на безопасном расстоянии рядом с голландским кораблем, который немедленно изменил свой курс на прежний маршрут, после чего перехватчики вернулись на базу. Полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.

Сами спровоцировали, сами и обиделись

Москва прокомментировала инцидент только после того, как Министерство обороны Нидерландов пожаловалось на "небезопасное” поведение российских перехватчиков. В заявлении, распространённом во вторник утром голландцы заявили, что российские самолеты "преследовали” судно в международных водах в течение пяти часов, пролетая "опасно низко и близко” и "выполняя имитационные атаки".

Голландское правительство заявило, что после "нескольких часов запугивания” у "Эвертсена" было нарушено электронное оборудование. При этом отмечается, что "Эвертсен "входит в ту же ударную группу НАТО, что и "Дефендер", и в настоящее время "проводит учения в Черном море " с союзниками из этого региона.