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Дипломат рассказал, когда РФ откроет огонь по "Дефендеру"

Силовые структуры » Министерство обороны

Провокация британского эсминца HMS Defender с нарушением границы РФ не последняя, считает советский и российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

Огонь по "Дефендеру" необходим

Об этом он сказал в программе "Точка зрения".

Почему выбран "Дефендер"?

По мнению дипломата, следующий подобный инцидент может произойти в Средней Азии, на Балтике, в Арктике и так далее. Цель — постоянно держать Россию в напряжении, изматывать в ситуации на "грани войны", чтобы добиваться уступок по геополитическим вопросам.

Дипломат уверен, что эти провокации планируются в Вашингтоне, при этом агенты исполнения варьируются — от украинцев до британцев и голландцев.

Выбор британского эсминца HMS Defender на прошлой неделе был вызван чисто военной целью — просмотреть, на какой военный ответ способна РФ. Эсминец оснащён средствами радиолокационной разведки, при нарушении границы он фиксировал работу российских средств ПВО, ВКС и ВМС, отметил Сергей Орджоникидзе.

23 июня эсминец HMS Defender проник в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму на три километра.

Российские корабли произвели предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу британца, только после этого он покинул территориальные воды РФ. После инцидента Россия вызвала британского посла в знак протеста против провокации.

Наличие журналистов на борту эсминца, как и документы, найденные "на автобусной остановке", по словам Сергея Орджоникидзе, говорят о том, что инцидент был заранее спланирован, но британская разведка "сама себя переиграла".

При этом моряки и журналист вовсе не догадывались об уготованной им участи, то есть возможной гибели. Так же как об этом не знали и украинские моряки инцидента в Керченском заливе в ноябре 2018 года, указал дипломат.

Как отвечать на провокации НАТО?

Сергей Орджоникидзе уверен, что Россия выдержит давление "на грани фола". Возможность задержания и военного удара по нарушителям границы он не исключает, это будет сделано, если будет создана прямая угроза национальной безопасности России.

Вторая часть ответа — это создание адекватной напряжённости у границ НАТО. Это отлично выполнял Советский Союз, но пока не в состоянии Россия, так как экономически не суверенна, и мощные санкции Запада подорвут её безопасность.

Отсюда третья часть ответа — это восстановление экономического суверенитета, экономический рост, сказал Сергей Орджоникидзе.

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Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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