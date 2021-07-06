EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чечевица снижает уровень сахара в крови. Эффективно и быстро
Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса
Медики напомнили единственный надёжный способ диагностики эндометриоза
Непривитых от COVID-19 сотрудников МГУ не допустят к работе
Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых
Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ
Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы
Употребление арбуза улучшает пищеварение
РПЦ приравняла отказ от вакцинации к греху

Украина нашла "друзей" для проведения "совершенно новых" учений

Силовые структуры

Масштабных учений Sea Breeze Киеву, как оказалось, мало: Украина нашла себе трёх "друзей" для ещё одних учений. И не просто учений, а учений из "совершенно новой линейки".

Украина нашла "друзей" для проведения "совершенно новых" учений

Данные приводит Генштаб Украины: уточняется, что в учениях помимо военных Украины примут участие представители Польши, США и Литвы. Вместе с украинскими военными ожидается суммарная численность в 1200 человек, а количество техники пока варьируется около цифры в 200 единиц.

Старт намечен на вторую половину июля, Украина, отмечают эксперты, примет учения "Трёх мечей" впервые в истории страны.

"Три меча" — совершенно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника.

Кроме того, учения будут ещё одним действенным инструментом для изучения и внедрения стандартов НАТО подразделений ВС Украины", — уточняется на сайте.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Морской бриз» на черноморских волнах: что означают масштабные учения НАТО на Украине
Автор: Константин Шапров, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Археологи нашли историческое сокровище эпохи царя Соломона
Чечевица снижает уровень сахара в крови. Эффективно и быстро
Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса
Медики напомнили единственный надёжный способ диагностики эндометриоза
Непривитых от COVID-19 сотрудников МГУ не допустят к работе
Инфекционист раскрыл особенности течения COVID-19 у привитых
Актриса Мария Аронова объяснила, почему Ольгу Бузову пригласили во МХАТ
Вирусолог напомнил антипрививочникам, где заканчиваются их права и свободы
Почему на самом деле не стреляли по Defender
Употребление арбуза улучшает пищеварение
Популярное
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender

На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?

Почему на самом деле не стреляли по Defender
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Путешествия
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников