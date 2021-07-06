Украина нашла "друзей" для проведения "совершенно новых" учений

Масштабных учений Sea Breeze Киеву, как оказалось, мало: Украина нашла себе трёх "друзей" для ещё одних учений. И не просто учений, а учений из "совершенно новой линейки".

Данные приводит Генштаб Украины: уточняется, что в учениях помимо военных Украины примут участие представители Польши, США и Литвы. Вместе с украинскими военными ожидается суммарная численность в 1200 человек, а количество техники пока варьируется около цифры в 200 единиц.

Старт намечен на вторую половину июля, Украина, отмечают эксперты, примет учения "Трёх мечей" впервые в истории страны.

"Три меча" — совершенно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника. Кроме того, учения будут ещё одним действенным инструментом для изучения и внедрения стандартов НАТО подразделений ВС Украины", — уточняется на сайте.

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