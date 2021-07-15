"Развернули на границе" Российские истребители сопроводили ВВС США "домой"

15-ого июля в нейтральном воздушном пространстве над Беринговым морем российскими пограничниками были замечены три неизвестные воздушные цели. Ими оказались стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США модели B-52H.

МиГ-31

Чтобы не допустить нарушения воздушной границы РФ были задействованы четыре военных самолета: два сверхзвуковых истребителя Миг-31 и два истребителя Су-35.

Российские самолеты приблизились к американским в соответствии со всеми международными правилами воздушных маневров в нейтральных зонах. Как только бомбардировщики ВВС США развернулись в противоположную сторону от границы, отечественные истребители вернулись на базу.

Аналогичная ситуация произошла на российской границе над Черным морем 13 июля. Тогда истребитель Су-30 сопроводил американского "разведчика" модели Ares. Нарушения границы РФ также не допустили.

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