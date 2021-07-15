"Связанные одной целью": эксперт о Defender, B-52H и "проверке реакции" России

И провокация эсминца Defender у Крыма, и полёты американских бомбардировщиков B-52H около российской границы — звенья одной цепи. Однако любителям подобной деятельности стоит помнить: "кредит доверия" исчерпан, и ни МИД, ни Минобороны уговаривать и предупреждать больше не будут.

"Связанные одной целью": от Defender к B-52H

Напомним, что ранее истребителям ВКС РФ пришлось "провожать" три американских бомбардировщика B-52H, которые приближались к российской границе. Уточняется, что бомбардировщики находились в нейтральной зоне.

Комментарий по поводу ситуации для "Общественной Службы Новостей" дал экс-сенатор Совета Федерации, военный эксперт Франц Клинцевич. Если бы российские истребители не подняли для "встречи гостей", дело могло закончиться более серьёзной провокацией, считает он.

Бомбардировщик B-52

"Если они не нарушили границу, то проблем никаких нет. Другое дело, что это становится международной практикой. И я не исключаю, что подобными действиями наши истребители предотвратили серьёзную провокацию, связанную с нарушением государственной границы бомбардировщиками. Всё это звенья одной цепи: вспомните провокацию английского эсминца. Это проверка нашей боеготовности, нашей реакции, степени влияния, возможностей, которые может показать Россия в случае таких нарушений. Что греха таить, кредит доверия у Запада уже исчерпан. МИД и Минобороны ясно дали понять, что больше нарушать российские границы не стоит. Уговорами никто заниматься больше не будет", — отметил он.

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