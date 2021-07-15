И провокация эсминца Defender у Крыма, и полёты американских бомбардировщиков B-52H около российской границы — звенья одной цепи. Однако любителям подобной деятельности стоит помнить: "кредит доверия" исчерпан, и ни МИД, ни Минобороны уговаривать и предупреждать больше не будут.
Напомним, что ранее истребителям ВКС РФ пришлось "провожать" три американских бомбардировщика B-52H, которые приближались к российской границе. Уточняется, что бомбардировщики находились в нейтральной зоне.
Комментарий по поводу ситуации для "Общественной Службы Новостей" дал экс-сенатор Совета Федерации, военный эксперт Франц Клинцевич. Если бы российские истребители не подняли для "встречи гостей", дело могло закончиться более серьёзной провокацией, считает он.
"Если они не нарушили границу, то проблем никаких нет.
Другое дело, что это становится международной практикой. И я не исключаю, что подобными действиями наши истребители предотвратили серьёзную провокацию, связанную с нарушением государственной границы бомбардировщиками.
Всё это звенья одной цепи: вспомните провокацию английского эсминца. Это проверка нашей боеготовности, нашей реакции, степени влияния, возможностей, которые может показать Россия в случае таких нарушений.
Что греха таить, кредит доверия у Запада уже исчерпан. МИД и Минобороны ясно дали понять, что больше нарушать российские границы не стоит.
Уговорами никто заниматься больше не будет", — отметил он.
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