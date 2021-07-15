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Военный эксперт уточнил, что США хотели бы видеть на месте России

Силовые структуры

Вашингтон желал бы в идеале создать мир, в котором нет сильной России. И в этой связи можно вспомнить прогнозы ЦРУ, ставшие ранее достоянием общественности и предметом анализа экспертов: Штаты хотели бы видеть вместо "монолитной" России десяток квазигосударств.

Военный эксперт уточнил, что США хотели бы видеть на месте России

"Напомню, что прогнозы ЦРУ, которые были обнародованы (или про которые были утечки) подразумевают, что на месте нашей страны должно быть образовано десять квазигосударств.

Это практическая политика. Поэтому мы четко должны понимать, какую судьбу России хотели бы видеть США", — сообщил, выступая на "России-1", военный эксперт Игорь Коротченко.

Современный миропорядок, напомнил он, "отрегулирован" так, чтобы в любой момент можно было стереть слабое государство с мировой политической карты.

"Сильное русское государство — враг англосаксонского мира", — отметил Коротченко.

Ранее, к слову, американцы решили полетать около российской границы: для сопровождения трёх американских бомбардировщиков были подняты четыре российских истребителя.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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