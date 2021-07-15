В Москве обезвредили террориста

Сотрудники ФСБ предотвратили взрыв устройства. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

В тайнике террориста нашли части взрывного устройства, инструкции по его созданию, переписку с сирийскими террористами.

Информацию о задержанном пока не раскрывают в интересах следствия. Возбуждено уголовное дело.

Раннее заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков подчеркнул, что за пять лет не было ни одного крупного теракта. 98% преступлений предотвращались на этапе приготовления.

Пандемия повлияла на противодействие терроризму. Службы учли, что преступники перенесли большую часть работы в интернет. Там вербуют новых членов, собирают деньги и управляют ячейками.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник Сергей Гончаров, предупреждал о "тяжёлых временах" для России из-за терроризма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.