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В Москве обезвредили террориста

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники ФСБ предотвратили взрыв устройства. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

В Москве обезвредили террориста

В тайнике террориста нашли части взрывного устройства, инструкции по его созданию, переписку с сирийскими террористами.

Информацию о задержанном пока не раскрывают в интересах следствия. Возбуждено уголовное дело.

Раннее заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков подчеркнул, что за пять лет не было ни одного крупного теракта. 98% преступлений предотвращались на этапе приготовления.

Пандемия повлияла на противодействие терроризму. Службы учли, что преступники перенесли большую часть работы в интернет. Там вербуют новых членов, собирают деньги и управляют ячейками.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник Сергей Гончаров, предупреждал о "тяжёлых временах" для России из-за терроризма.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Михайлов
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