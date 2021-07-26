ООН: Более 1,6 тыс. мирных жителей погибли за полгода войны в Афганистане

Более 1,6 тыс. мирных жителей скончались из-за военных действий в Афганистане. Ранения получили около 3 тыс. человек. Об этом сообщила ООН.

Также отмечено, что число смертей и ранений растёт с мая, после того, как вывели войска международного контингента, а радикальная террористическая организация "Талибан"* перешла в наступление. За первую половину этого года зафиксировали 1659 убийств. Это на 47% больше, чем в прошлом году за такой же период.

Представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс призвала талибов и афганские власти обратить внимание на разрушительный эффект конфликта для мирного населения. В первую очередь ООН считает ответственными за насилие "Талибан"* и ещё одну террористическую и запрещённую в РФ организацию "Исламское государство"*.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани сообщал, что талибы сотрудничают с такими же радикальными и тоже запрещёнными в РФ движениями, как "Аль-Каида"*, "Лашкар-э-тайба"*, "Джейш-э-Мохаммад"*.

* Организации, запрещённые в России

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