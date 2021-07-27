В Москве у подозреваемого изъяли 300 поддельных бланков о вакцинации

Московская полиция обнаружила в квартире подозреваемого 300 бланков, 20 готовых фальшивых сертификатов о вакцинации от "ковида". Об этом рассказали на официальном сайте МВД РФ.

Сотрудники выяснили, что мужчина — уроженец ближнего зарубежья. Он продавал фальшивые документы через сайт. Заказ доставлял с помощью курьера. Один сертификат стоил пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства преступления и ищут возможных соучастников.

Ранее в Томске полиция возбудила уголовное дело в отношении медработницы, которая вносила ложные данные в базу о вакцинации и уничтожала вакцину.

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