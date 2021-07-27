Московская полиция обнаружила в квартире подозреваемого 300 бланков, 20 готовых фальшивых сертификатов о вакцинации от "ковида". Об этом рассказали на официальном сайте МВД РФ.
Сотрудники выяснили, что мужчина — уроженец ближнего зарубежья. Он продавал фальшивые документы через сайт. Заказ доставлял с помощью курьера. Один сертификат стоил пять тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства преступления и ищут возможных соучастников.
Ранее в Томске полиция возбудила уголовное дело в отношении медработницы, которая вносила ложные данные в базу о вакцинации и уничтожала вакцину.
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