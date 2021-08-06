Ливан обрушил на северный Израиль 15 ракет

Боевики с юга Ливана выпустили 15 реактивных снарядов по северному Израилю. 10 из них перехватила система ПВО "Железный купол". Остальные ракеты взорвались в безлюдной местности. Об этом рассказали журналисты телеканала Al Hadath. Они назвали источником информации израильских военных.

Целью залпового огня была израильская военная база на оккупированной территории фермы Шебаа.

Очевидцы заявили, что артиллерия Израиля ответно обстреливает земли Ливана. Вместе с этим над районом Аркуб, откуда выпустили ракеты, летают израильские истребители. Жители бегут из домов, чтобы не стать жертвами военного конфликта. Израильская армия пытается уничтожить пусковые установки Ливана.

СМИ Al Hadath сообщило, что ракеты выпустили и из сирийской провинции Эль-Кунейтра. Они стремились поразить Голанские высоты, которые заняло еврейское государство.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвал совещание с министром обороны, начальником Генштаба, руководителями системы безопасности.

Это третий ракетный обстрел с момента передачи власти Нафтали Беннету, с 13 июня. Есть мнение, что за ракетными обстрелами стоят палестинские группировки, которые расположились в Ливане. Жертв пока нет.

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