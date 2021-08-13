Американские эксперты: Россия захватит Прибалтику за 4 дня

Эксперты американского издания The National Interest заявили, что в случае конфликта России с Прибалтикой российская сторона захватит противника за четыре дня.

Москва способна разгромить страны Прибалтики менее чем за 100 часов. Российские военные могут использовать Сувалкский коридор между Литвой и Польшей, чтобы взять под контроль Прибалтику.

Аналитики NI отметили, что Россия выберет тактику стремительного наступления, и Прибалтика не успеет подготовиться к обороне. При выбранном сценарии нападения НАТО не сможет использовать против России ядерное оружие из-за Сувалкского коридора, где располагаются дополнительные силы НАТО.

В 2014 году НАТО заявил, что российские войска способны захватить Украину за 3-5 дней. Недавно исследовательская группа центра RAND сообщила, что Россия может захватить столицу Латвии через 36 часов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.