$85 млрд в трубу: в США ищут причины мгновенного коллапса афганской армии

За два десятка лет Соединенные Штаты потратили более 85 миллиардов долларов на обучение, вооружение и зарплаты афганским силам безопасности. Однако несмотря на победные реляции, после ухода американцев из Афганистана вооруженные силы этой страны развалились буквально за считанные недели.

Теперь в США начали разбираться, почему так вышло. В готовящейся к публикации газетой The Washington Post книге "Афганское досье: Секретная история войны" сказано, что на самом деле у американского командования были сомнения в том, насколько эффективны афганские силы безопасности, которые готовили инструкторы из США.

Более того, в Пентагоне не особо-то и верили в то, что афганская армия сможет самостоятельно сражаться, не опираясь на поддержку армии США. "Думать, что мы сможем построить вооруженные силы так быстро и так хорошо, было безумием", — приводит газета слова одного из уже бывших сотрудников Минобороны США высокого ранга.

Заметим, что не так уж и быстро, два десятка лет готовили…

Как отмечается в публикации The Washington Post, Пентагон стал "жертвой иллюзии, что он может с нуля создать огромную афганскую армию и полицию численностью 350 тысяч человек по образцу централизованных командных структур" Минобороны США, отмечает ТАСС.

При этом якобы с самого начала было очевидно, что Афганистану трудно заставить работать систему, разработанную США. Но Пентагон продолжал "тратить деньги на эту проблему и назначать новых генералов для поиска решения".

Можно предполагать, что это будет использовано как одно из объяснений столь быстрого провала афганской армии. Вопрос в том, будут ли при этом обвинять и людей, которые принимали решения в Вашингтоне. То есть понятно, потратили 85 миллиардов долларов налогоплательщиков на создание совершенно неэффективно структуры. Условно говоря, по четыре миллиарда с лишним долларов ежегодно. И что дальше?