Девять стран СНГ поучаствуют в антитеррористических учениях

В Москве спецслужбы из девяти стран Содружества Независимых Государств организовали тренинг для будущих антитеррористических учений "Каспий-Антитеррор-2021".

В тренировке участвовали сотрудники органов безопасности следующих стран:

Азербайджан,

Армения,

Белоруссия,

Казахстан,

Кыргызстан,

Молдова,

Россия,

Таджикистан,

Узбекистан.

На мероприятии работники спецслужб изучали классические задачи о выявлении признаков терактов на участках с морской инфраструктурой, нефтегазовой сферой. Также в ходе тренировки участники закрепили механизмы взаимодействия между государствами, чтобы ресурсы задействовало всё Содружество Независимых Государств. Кроме того, обсудили проведение будущих учений.

В пресс-релизе Антитеррористического центра СНГ рассказали о задачах мероприятий:

"Подготовка сотрудников оперативных подразделений компетентных органов стран Содружества к согласованным практическим действиям по выявлению признаков подготовки террористических актов".

Первый этап учений проведут с 23 по 26 августа. Второй — второго сентября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.