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Россия создаст защитные беспилотники

Силовые структуры

Гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков рассказал о проекте по созданию единой системы управления воздушных судов. Предприятие также занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов для противодействия дронов противников.

Россия создаст защитные беспилотники

"Естественно, беспилотники должны защищаться и должны противодействовать. Такая задача стоит, и мы ее решаем", — рассказал Богатиков на форуме "Армия-2021".

Гендиректор "Кронштадт" заявил, что компания создает единую систему управления вертолетов и самолетов. По словам Богатикова, она позволит получить дополнительные преимущества в воздушной разведке и ретрансляции данных с самолетов.

"То есть наш самолет будет являться разведчиком и ретранслятором, что обеспечивает значительно больший радиус действия беспилотного вертолета", — заключил он.

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Пример создания анти-дрона
Автор: Владан Джурич, Куратор: Александр Артамонов
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