На форуме "Армия-2021" покажут экспортный вариант "Пенициллина"

На форуме "Армия-2021" впервые покажут звукотепловой комплекс "Пенициллин". В рамках мероприятия будет впервые представлена экспортная версия, разработанная корпорацией "Росэлектроника".

"Армия-2021" стартует 22 августа и продлится 7 дней в Московской области в Кубинке.

Гендиректор концерна "Вега", входящего в "Росэлектронику", Вячеслав Михеев заявил, что звукотепловой комплекс уже прошел испытания и поставляется в российскую армию. Также ведутся переговоры с иностранными заказчиками по поставке комплекса "Пенициллин" и радиотехнический станций "Пост-3М".

На форуме планируется показать работу экспортной версии звукотеплового комплекса. "Пенициллин" используется для разведывательных работ по огневым позициям, обнаружению вражеской техники и позиций ракетных комплексов. При этом он имеет собственную артиллерию для поддержки комплекса во время разведки.

"Пенициллин" способен обнаружить цель на расстоянии почти до 40 километров. Время развертывания комплекса составляет минимум 20 минут.

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