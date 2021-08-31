Не сторговались: руководителя новосибирского "Мираторга" заключили под стражу

В Новосибирске взяли под стражу руководителя крупной сети мясной продукции "Мираторг". По версии следствия, Алексей Курдюков наживался на логистике. За своё "содействие" фирмам-партнёрам уже бывший директор просил скромные 3% от месячного оборота.

Дача взятки гарантировала бы фирмам увеличение объёма перевозок. Теперь мужчине грозит статья за вымогательство.

Для сотрудников любого уровня компании категорически неприемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов, что является стандартным правилом как в российской бизнес-практике, так и в международной, — прокомментировали в пресс-службе головного офиса "Мираторга", передаёт "Прецедент ТВ".

Впрочем, это не первый случай коррупции. В 2017 году с громким скандалом уволили коммерческого директора черноземного "Мираторга" Юлию Аксёнову. Топ-менеджера обвинили в махинациях на оптовых продажах мяса. Тогда ущерб компании оценили в почти в 12 миллионов рублей.

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