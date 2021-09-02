"Заблудились" у границ НАТО: "армию Лукашенко" ждут в Литве

Белорусская армия может войти в Литву в период учений "Запад-2021", якобы "заблудившись" в лесах, опасаются в НАТО.

НАТО ожидает "заблудившихся солдат Лукашенко"

Об этом пишет польская газета Wiadomosci dziennik (DGP) со ссылкой на неназванный источник из штаб-квартиры НАТО.

В этом году в штабе серьезно рассматривают "вариант тестирования" НАТО Владимиром Путиным через Александра Лукашенко, утверждает источник.

Цель этой "провокации", якобы задуманной Москвой — узнать о реакции Североатлантического альянса на реальную агрессию. В то же время, по мнению источника, это закроет президенту Белоруссии путь к переговорам с Западом, "сделав его полностью зависимым от России".

Этому шагу "благоприятствует международная ситуация, ослабление Джо Байдена и участие США в афганских делах", утверждают в НАТО.

Польское руководство разделяет эти опасения. Существует реальный риск провокации на польско-белорусской границе в виде "неудачных маневров", — заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер. Иными словами, он тоже разделяет опасность появления "заблудившихся войск".

Что будут отрабатывать учения "Запад-2021"

Совместные военные учения "Запад-2021" состоятся на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. Цель маневров — проверка готовности вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. Учения "Запад-2021" пройдут под руководством начальников генеральных штабов ВС Беларуси и России.

Как сообщил начальник белорусского Генштаба, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, в сценарии проработана возможность возникновения конфликта, которая связана с "возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".

По словам Гулевича, российско-белорусские войска из Полесской Республики (подразумевается Белоруссия) и Центральной Федерации (Россия) будут сражаться с коалицией республик Нянис (Литва), Поморье (Латвия) и Полярная республика (Польша).

Главной причиной конфликта является желание "западных" дестабилизировать обстановку на территории Республики Полесье и добиться ухудшения отношений между субъектами союзного государства. "Западные" стремятся сменить руководство Республики Полесье и присоединить ее западные области к Нянису. Однако они не могут инициировать внутренний вооруженный конфликт в Республике Полесье и решают перейти к радикальным мерам, развязав агрессию против союзного государства.

Как сообщала Pravda.Ru, по словам заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны РФ Евгения Ильина, учения будут носить сугубо оборонительный характер и не рассматривают в качестве противника конкретные страны.

Хотя сценарий, написанный в Москве, позволяет сделать вывод, что он создан на базе анализа реальной военно-политической обстановки, складывающейся на западном стратегическом направлении.