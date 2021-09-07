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"На море танки грохотали": "Ростех" хочет создать плавающую бронемашину

Силовые структуры » Министерство обороны

Идея возникла в Холдинге "Высокоточные комплексы", который входит в "Ростех". По словам конструкторов, на танке разместят пушку 125-мм. Поставить на колёса собираются боевое отделение "Спрута-СДМ1" и рассматривают возможность сделать его плавающим. На какие именно шасси разместят машину, пока не определились. 

"На море танки грохотали": "Ростех" хочет создать плавающую бронемашину

Тут всё зависит от финального назначения колёсного танка, от того, в какие войска он должен будет пойти, рассказал заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (входит в "Высокоточные комплексы") Владимир Будаев РИА Новости. 

По словам Будаева, скорее всего, бронированные машины будут производить для продажи за границу. Ландшафт России больше "располагает" к гусеничным танкам. 

В следующем году российский танк Т-14 "Армата" выходит на серийное производство. Машина способна сама находить цель, распознавать и сопровождать "противника" без команды экипажа. Подобный "умный" танк первый в истории мировой оборонной промышленности. Пока иностранные прототипы могут только "вести" цель, остальные команды должны отдавать члены экипажа. 

 

 

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Главные тайны танка "Армата"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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