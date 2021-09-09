Следователи вычислили основателя даркнет-группы по заказным убийствам

Правоохранители задержали основателя даркнет-группы, сотрудники которой занимались заказными убийствами. Об этом рассказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следователей, в 2020 году убили пару из Владимирской области, также планировалось расправиться с жителем Санкт-Петербурга. Делом занимались сотрудники из отдела по киберпреступлениям. Специалисты вычислили киллера и помощников, которые находили личную информацию жертв.

"В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в "теневом" сегменте интернета", — заявила Светлана Петренко в беседе с журналистами ТАСС.

Предполагается, что были другие пострадавшие от деятельности злоумышленников. Их клиенты оплачивали противозаконные услуги с помощью криптовалюты и онлайн-кошельков, которые оформляли на подставных людей.

Основателем организации, по версии обвинения, оказался 38-летний мужчина из Ижевска. Технику предполагаемого преступника изъяли для экспертизы. Также правоохранители во время обыска обнаружили:

пятьсот банковских карт;

свыше тысячи симкарт;

большую сумму денег.

В данный момент расследование по уголовному делу продолжается.

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