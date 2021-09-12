На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

На российско-белорусских учениях "Запад-2021" произошло первое ночное десантирование с участием более 600 человек. Соединение ВДВ из Пскова провело самое массовое десантирования за время стратегических учений.

В минобороны рассказали, что на полигоне Струги Красные десантировались более 600 человек. В учениях было около 30 боевых машин десанта.

Действия военных контролировались через современные комплексы навигации и приборы ночного видения. После сбора состава и приземления военной техники подразделения провели операцию по захвату аэродрома и уничтожили условного противники при поддержке средств ПВО и артиллерии.

В ведомстве отметили, что в операции участвовало более 20 самолетов Ил-76. Десантное подразделение прикрывали истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-50. Воздушным составом управляли с борта самолетов А-50У и Ил-22-СУРТ.

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