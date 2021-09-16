Северная Корея заявила, что успешно испытала "железнодорожную ракету"

Вооружённые силы Северной Кореи испытали новую "железнодорожную ракетную систему”, которая преодолела около 800 километров, прежде чем поразить цель у восточного побережья страны.

Об этом сообщили государственные СМИ.

"Железнодорожная ракетная система служит эффективным средством контрудара, способным нанести сильный одновременный удар по силам, представляющим угрозу”, — сказал маршал Пак Чон Чон, член Президиума Политбюро правящей Трудовой партии Кореи (цитата KCNA).

В Интернете распространились неподтверждённые фотографии, якобы показывающие запуск, на которых видно, как снаряд вылетел из железнодорожного вагона, стоящего в неустановленном месте.

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Это было пятое по счёту в текущем году крупное испытание оружия Северной Кореей.

Напомним, в среду официальные лица Южной Кореи и Японии заявили, что обнаружили две баллистические ракеты, якобы выпущенные Пхеньяном в сторону Японии.