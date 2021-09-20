Начальник Штаба обороны Индии посетит Россию и США

Глава Штаба обороны Индии генерал Бипин Рават планирует посетить Россию и США. Это будет его первый зарубежный визит после вступления на пост в декабре 2019 года, сообщает издание Mint.

Предполагается, что в РФ Рават станет одним из участников совещания руководителей штабов Вооружённых сил государств, входящих в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во время мероприятия будут подняты проблемы региональной безопасности. Кроме того, представители мировых держав обсудят напряжённую обстановку в Афганистане, где к власти пришли талибы*.

Кроме того, генерал Бипин Рават намерен съездить на учения ШОС "Мирная миссия — 2021", которые организуют в Оренбургской области.

В списке участников также значатся военнослужащие из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Пакистана.

После рабочей поездки в Россию руководитель Штаба обороны Индии собирается полететь в США, чтобы встретиться с американскими военными и политиками в Пентагоне.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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