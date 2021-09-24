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Профсоюз военнослужащих требует дать контрактникам новые льготы и квартиры

Силовые структуры

По мнению председателя Общероссийского профсоюза военнослужащих, капитана первого ранга в отставке Олега Шведкова, российским контрактникам необходимо предоставить новые выплаты и квартиры, передаёт URA.RU.

Профсоюз военнослужащих требует дать контрактникам новые льготы и квартиры

Он считает, что льготы и недвижимость позволят сделать контрактную службу более привлекательной в России. Довольствие, которое повышали в 2012 году, практически полностью "съела" инфляция, убеждён председатель профсоюза.

Ещё одна немаловажная проблема, по словам Шведкова, связана с тем, что государство прежде всего проявляет заботу об офицерах и их близких. В то же время обещания, которые политики дают контрактникам, они не спешат исполнять. Речь идёт в первую очередь об отдельном жилье для военнослужащих.

"Это приводит к определённому оттоку. Задачу эту государство должно решить", — говорит Шведков.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил, что для военных уже разработаны различные программы поддержки. Так, например, они могут получить специальную ипотеку на особых условиях. Кредиты за них погашает государство, пока они выполняют свою работу. Военный эксперт уверен, что армия в последние годы становится всё привлекательнее для молодых людей.

"Насколько я знаю, в Госдуме разрабатывается льготное налогообложение на период службы", — заключил Матвийчук.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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