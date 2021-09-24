Глава "Алмаз-Антей": США смогут наносить скрытные удары из космоса

Гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что США разрабатывают новые средства космического нападения, которые позволят поражать любую цель в любой точке мира. Речь идет об орбитальном беспилотном аппарате X-37.

В интервью газете "Красная звезда" Новиков сообщил, что впервые Пентагон протестировал орбитальный аппарат X-37 в 2010 году. В настоящее время у США есть несколько таких беспилотников.

По словам Новикова, эти аппараты могут нести ядерное оружие.

"США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов", — подчеркнул глава "Алмаз-Антей".

Ранее Новиков высказал предположение, что аппарат X-37 способен взять на борт до шести ядерных боеголовок.

Однако эксперты издания Popular Mechanics считают, что модифицированный мини-шаттл X-37B не предназначен для несения ядерного оружия из-за низкой грузоподъемности. Для сброса бомб ему нужно будет сменить орбиту, но тогда его засекут российские локационные станции.

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