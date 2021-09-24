Гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков рассказал, что США разрабатывают новые средства космического нападения, которые позволят поражать любую цель в любой точке мира. Речь идет об орбитальном беспилотном аппарате X-37.
В интервью газете "Красная звезда" Новиков сообщил, что впервые Пентагон протестировал орбитальный аппарат X-37 в 2010 году. В настоящее время у США есть несколько таких беспилотников.
По словам Новикова, эти аппараты могут нести ядерное оружие.
"США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов", — подчеркнул глава "Алмаз-Антей".
Ранее Новиков высказал предположение, что аппарат X-37 способен взять на борт до шести ядерных боеголовок.
Однако эксперты издания Popular Mechanics считают, что модифицированный мини-шаттл X-37B не предназначен для несения ядерного оружия из-за низкой грузоподъемности. Для сброса бомб ему нужно будет сменить орбиту, но тогда его засекут российские локационные станции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".