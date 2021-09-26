Нарышкин назвал политизированным доклад США о коронавирусе

По мнению Сергея Нарышкина, многое в докладе американской разведки о происхождении коронавируса политизировано. По словам директора Службы внешней разведки РФ, что подобного рода оценка "нехарактерна" для структуры.

"Содержались такие, очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально", — сказал Нарышкин в беседе с RT.

Сергей Нарышкин отметил, что у российской стороны данных о том, что коронавирус и штаммы были созданы в лабораторных условиях, нет. По его словам, они придерживаются версии большей части мирового сообщества, а именно, что COVID-19 имеет природное происхождение.

Ранее спецслужбы США обнародовали доклад на имя президента США Джо Байдена о вероятном способе происхождения коронавируса. Где заявили, что вирус не является видом "биологического оружия". В ответ на это Китай раскритиковал документ и назвал его "сфабрикованным".

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