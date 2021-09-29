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Талибы* обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана дронами

Силовые структуры

Представители афганского исламистского движения "Талибан"* заявили, что на территорию Афганистана проникли американские дроны. Они обвинили США в нарушении воздушного пространства.

Талибы* обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана дронами

Сегодня, 29 сентября, талибы* начали распространять официальное заявление с призывом ко всем мировым державам, в особенности к США. Власти попросили в дальнейшем не нарушать законы на территории их государства и относиться к Афганистану "с учётом взаимного уважениям и обязательств". В случае невыполнения норм талибы* не исключают "негативных последствий", передаёт "Интерфакс".

По словам представителей "Талибана"*, США сегодня не боятся нарушать международные права и обязательства перед Исламским Эмиратом. Они попросили американских политиков больше не запускать беспилотники в Афганистан. 

"Эти нарушения необходимо исправить и предотвратить", — сказано в заявлении.

Талибы* добавили, что правительство Афганистана является единственным юридическим лицом, которое занимается охраной воздушного пространства государства.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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