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МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов

Силовые структуры

В Министерстве иностранных дел РФ предупредили, что в ближайшем будущем космос может стать ареной для вооружённых конфликтов.

Космос
Космос

Руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков убеждён: сегодня некоторые государства намерены наращивать потенциал, чтобы осуществлять "силовое воздействие на космические объекты". По его словам, руководители ряда стран будут использовать космос для демонстрации своего превосходства, передаёт РЕН-ТВ.

В докладе, который прозвучал на заседании Генеральной ассамблеи ООН, также говорится о грядущей опасности вооружённых столкновений в открытом пространстве.

"Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания", — говорится в документе.

Представители МИД РФ отмечают, что принципиальная позиция российской власти заключается в том, чтобы предотвратить возможные боевые действия и укрепить доверие между странами.

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Российский боевой гиперзвук выходит в космос
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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