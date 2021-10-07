МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов

В Министерстве иностранных дел РФ предупредили, что в ближайшем будущем космос может стать ареной для вооружённых конфликтов.

Космос

Руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков убеждён: сегодня некоторые государства намерены наращивать потенциал, чтобы осуществлять "силовое воздействие на космические объекты". По его словам, руководители ряда стран будут использовать космос для демонстрации своего превосходства, передаёт РЕН-ТВ.

В докладе, который прозвучал на заседании Генеральной ассамблеи ООН, также говорится о грядущей опасности вооружённых столкновений в открытом пространстве.

"Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания", — говорится в документе.

Представители МИД РФ отмечают, что принципиальная позиция российской власти заключается в том, чтобы предотвратить возможные боевые действия и укрепить доверие между странами.

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