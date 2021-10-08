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"Это угроза?": Украина пожаловалась в ОБСЕ на российские войска у границы

Силовые структуры

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил на заседании ОБСЕ, что Россия после завершения военных учений "Запад 2021" оставила 19 батальонно-тактических групп на границе.

"Это угроза?": Украина пожаловалась в ОБСЕ на российские войска у границы

Украинские дипломаты считают, что российские власти должны предоставить в ОБСЕ разъяснение в связи с нарушением Венского документа.

"Это вопрос уважения к Совету и делегациям. Также это касается обязательств России в рамках ОБСЕ", — подчеркнул Цымбалюк.

Посол напомнил, что весной Россия массово наращивала свои войска, а у границ с Украиной можно было наблюдать резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО. По его мнению, это только подтверждает управляемость конфликта, передает Укринформ.

"Россия решила закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", что свидетельствует о планах продолжать непрерывные поставки вооружения и личного состава через неконтролируемый участок границы. Это может привести к дальнейшей эскалации конфликта", — убежден политик.

Он попросил представителей ОБСЕ разобраться, почему РФ не выполняет обязательства по Венскому соглашению.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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