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Стали известны подробности об "угрожающей всему миру" ракете из КНДР

Силовые структуры

Выпущенная КНДР баллистическая ракета малого радиуса преодолела примерно 430-450 километров. Об этом сообщает агентство Yophar News, ссылаясь на объединённый комитет начальников штабов южнокорейских вооружённых сил.

Стали известны подробности об "угрожающей всему миру" ракете из КНДР

По предварительным данным, ракета достигла максимальной высоты 60 километров. Военные из Южной Кореи считают, что снаряд представляет собой баллистическую ракету подводных лодок.

"Был проведён пуск баллистической ракеты малой дальности. Согласно оценкам, это баллистическая ракета подводных лодок", — сказано на официальном сайте агентства.

Ранее сообщалось о неопознанном снаряде, который КНДР направила в сторону Японского моря. Около 04:38 по московскому времени было зарегистрировано падение. Информации о его местонахождении пока нет.

По словам японских политиков, аппарат КНДР несёт серьёзную опасность для всего мирового сообщества. Они обеспокоены частыми испытаниями КНДР баллистических ракет.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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