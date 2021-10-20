"Уходят без криминала": в Екатеринбурге покидают посты четыре начальника полиции

В МВД России по Свердловской области прокомментировали информацию об увольнении четырёх начальников отделов полиции Екатеринбурга. Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых сообщил, что все они подали заявления в добровольном порядке, передаёт E1.RU.

Он подтвердил, что полицейские действительно покидают систему МВД.

"Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала", — сказал Горелых.

Начальник пресс-службы регионального МВД пожелал специалистам найти себя на новом поприще.

Также он добавил, что сейчас сотрудники кадрового подразделения ведомства занимаются поиском новых глав отделов. В качестве кандидатов рассматриваются специалисты из числа имеющегося резерва. По словам Горелых, соответствующий приказ планируется подписать в ближайшие дни, но процесс назначения на должность может занять несколько месяцев.

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