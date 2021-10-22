EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Пушкино фирма-двойник "разливала" контрафактное моторное масло
Экстракты четырёх растений ловят вирусы "на подлёте к организму"
Для российского политика возраст неважен, важен только опыт
Академик РАН объяснил, почему опасна частая ревакцинация
В Совфеде оценили демарш поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко
Заммэра: Редевелопмент промзоны — это редевелопмент московской промышленности
Миранчук установил скоростной рекорд Лиги чемпионов
Эксперты рассказали о важности переписи для планирования развития услуг в Москве
Путин назвал ситуацию на Украине тупиком

Масштабные военные учения стран ОДКБ проходят у границы Афганистана

Силовые структуры » Министерство обороны

Более 4000 военнослужащих стран-участниц ОДКБ и свыше 500 единиц военной техники задействованы в масштабных учениях на полигоне Харб-Майдон в предгорьях Памира, недалеко от границы с Афганистаном.

Как пояснили в российском Минобороны, цель учений — подготовка к потенциальным террористическим угрозам.

  • Шесть стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан — до конца недели будут отрабатывать приёмы совместного ведения боевых действий.

"Многонациональные вооруженные силы навыки боя в случае приграничного конфликта, на который им необходимо будет быть готовыми быстро отреагировать, если вооруженные боевики и террористы попытаются проникнуть в Таджикистан из Афганистана", — сказал командующий войсками ЦВО России Александр Лапин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями силовых ведомств СНГ предупреждал, что ряд международных террористических группировок, связанных с "Исламским государством*" (ИГ*, ранее ИГИЛ*), в том числе опытные боевики из Сирии и Ирака, действуют в Афганистане, создавая напряжённость в приграничных регионах. А МИД заявил, что хаос и беспорядки не должны распространиться на приграничные страны, такие как Таджикистан, и его союзники готовы отразить любые вторжения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
В Пушкино фирма-двойник "разливала" контрафактное моторное масло
Масштабные военные учения стран ОДКБ проходят у границы Афганистана
Экстракты четырёх растений ловят вирусы "на подлёте к организму"
Для российского политика возраст неважен, важен только опыт
Академик РАН объяснил, почему опасна частая ревакцинация
Возможно ли возвращение клана Каддафи к власти в Ливии
В Совфеде оценили демарш поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко
Заммэра: Редевелопмент промзоны — это редевелопмент московской промышленности
Миранчук установил скоростной рекорд Лиги чемпионов
Эксперты рассказали о важности переписи для планирования развития услуг в Москве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Усам Оздемиров Мы пойдём Севморпутём, пока Запад кричит "Караул!" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
"Спутник V" не появится на рынке ЕС. Россия ответит
Евросоюз
"Спутник V" не появится на рынке ЕС. Россия ответит
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников