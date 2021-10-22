Масштабные военные учения стран ОДКБ проходят у границы Афганистана

Более 4000 военнослужащих стран-участниц ОДКБ и свыше 500 единиц военной техники задействованы в масштабных учениях на полигоне Харб-Майдон в предгорьях Памира, недалеко от границы с Афганистаном.

Как пояснили в российском Минобороны, цель учений — подготовка к потенциальным террористическим угрозам.

Шесть стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан — до конца недели будут отрабатывать приёмы совместного ведения боевых действий.

"Многонациональные вооруженные силы навыки боя в случае приграничного конфликта, на который им необходимо будет быть готовыми быстро отреагировать, если вооруженные боевики и террористы попытаются проникнуть в Таджикистан из Афганистана", — сказал командующий войсками ЦВО России Александр Лапин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями силовых ведомств СНГ предупреждал, что ряд международных террористических группировок, связанных с "Исламским государством*" (ИГ*, ранее ИГИЛ*), в том числе опытные боевики из Сирии и Ирака, действуют в Афганистане, создавая напряжённость в приграничных регионах. А МИД заявил, что хаос и беспорядки не должны распространиться на приграничные страны, такие как Таджикистан, и его союзники готовы отразить любые вторжения.