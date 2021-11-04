На Украине заявили, что власти "в упор не видят" войска России на границе

Депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Леонид Емец заявил, что войска России присутствуют на границе с Украиной, но власти страны "в упор их не видят".

По его словам, украинские политики сегодня лгут народу. При этом депутат подчеркнул, что у него есть факты, подтверждающие вымышленные высказывания представителей власти, передаёт телеканал "НАШ".

Емец обеспокоился тем, что Украина не смогла подготовить своё население к полномасштабной войне за семь лет вооружённого конфликта в Донбассе.

"Семь лет война, а кто-то знает, куда бежать, если в Киев прилетит ракета? Что нужно делать, куда обращаться, кто это должен организовывать?" — возмутился депутат.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг информацию, распространяемую в иностранных изданиях, об активности российской армии возле границ государства.

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