Губернатор Севастополя: обстановка на Чёрном море сейчас неспокойная

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе выступления у памятника командующему военно-морского флота СССР Владимиру Орлову в Севастополе заявил о неспокойной обстановке в Чёрном море.

"Хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная", — сказал Развозжаев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Российские военные начали отслеживание действий зашедшего в Чёрное море флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney.

Mount Whitney — корабль типа Blue Ridge, используемый как плавучий штаб. Вооружение судна составляют 35-милиметровые пушки, пулемёты и корабельные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия.

В конце октября в акваторию Чёрного моря зашёл также вооружённый крылатыми ракетами эсминец Porter ВМС США. Он находится под контролем сил Черноморского флота.

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