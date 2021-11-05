NI: США встревожены разработкой в РФ оружия с искусственным интеллектом

Журналист Питер Сучиу в статье для National Interest заявил, что Пентагон встревожен заявлениями президента РФ Владимира Путина о планах активно разрабатывать оружие с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

"Согласно отчёту "Искусственный интеллект и автономия в России", опубликованному ранее в этом году Центром военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ", — пишет Сучиу.

Он добавил, что США видят угрозу в сотрудничестве между РФ и КНР, которые в будущем могут приступить к совместным разработкам в области ИИ. При этом в отчёте говорится, что такие исследования между Россией и Китаем уже ведутся.

Ранее Путин заявил, что разработка искусственного интеллекта должна произвести прорыв в повышении боевых характеристик российского оружия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.