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NI: США встревожены разработкой в РФ оружия с искусственным интеллектом

Силовые структуры

Журналист Питер Сучиу в статье для National Interest заявил, что Пентагон встревожен заявлениями президента РФ Владимира Путина о планах активно разрабатывать оружие с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

NI: США встревожены разработкой в РФ оружия с искусственным интеллектом

"Согласно отчёту "Искусственный интеллект и автономия в России", опубликованному ранее в этом году Центром военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ", — пишет Сучиу.

Он добавил, что США видят угрозу в сотрудничестве между РФ и КНР, которые в будущем могут приступить к совместным разработкам в области ИИ. При этом в отчёте говорится, что такие исследования между Россией и Китаем уже ведутся.

Ранее Путин заявил, что разработка искусственного интеллекта должна произвести прорыв в повышении боевых характеристик российского оружия.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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