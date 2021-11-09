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Глава МВД Польши: белорусские мигранты пытаются прорваться за границу

Силовые структуры

У границы Польши и Белоруссии находятся от 2 до 4 тыс. мигрантов, которые ранее предпринимали попытки прорвать польскую границу.

Глава МВД Польши: белорусские мигранты пытаются прорваться за границу

"Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства, — сказал глава МВД Польши Мариуш Каминьский, слова которого приводит ТАСС.

Министр отметил, что сейчас у границы Польши находятся от 2 до 4 тыс. мигрантов, а всего их на территории Белоруссии 15 тыс.

"Мы контролируем ситуацию настолько, насколько это возможно с таким эмоциональным противником", — добавил Каминьский.

Ранее было объявлено о намерениях польских властей отправить 2,5 тысячи военнослужащих на границу с Белоруссией. На помощь пограничникам — таким образом в Варшаве намерены противодействовать проникновению нелегалов в страну. Видимо, "Леопарды" тоже призваны заставить мигрантов задуматься, а так ли им нужно попасть на территорию Польши.

Власти Польши и Литвы на протяжении нескольких месяцев обвиняют Белоруссию в том, что власти этой страны сознательно направляют мигрантов на их территорию. Впрочем, говорят об этом не только в Польше и Литве, но и в Германии. В Евросоюзе рассматривают возможность новых санкций против Белоруссии — на этот раз из-за кризиса с мигрантами. В Минске обвинения в свой адрес отвергают.

Впрочем, обвиняют не только Белоруссию. Некоторое время назад в Европарламенте подготовили проект резолюции, в которой говорится об ответственности России за кризис с мигрантами.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Александр Артамонов
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