Российский Су-30 подняли в воздух из-за подлёта к Крыму самолета ВВС Британии

Российский истребитель пришлось поднять в воздух в связи с приближением к Крыму самолёта-разведчика ВВС Британии.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, британский самолёт-разведчик RC-135 попытался приблизиться к Крыму с юго-западной стороны. Он подлетел к полуострову на расстояние около 30 километров.

В связи с этим был поднят в воздух российский истребитель Су-30. После его появления самолёт ВВС Британии изменил курс в направлении от российской границы.

В министерстве обороны сообщили, что в течение последних суток в воздушном пространстве над Чёрным морем радиолокационные средства зенитных ракетных войск российских ВКС зафиксировали и сопровождали четыре самолёта НАТО. Это были разведчики U-2S и RC-135, а также два патрульных борта P-8А Poseidon.

В сообщении уточняется, что полёты натовской авиации проходили над северо-западной и центральной частями Чёрного моря.

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